Miroslav Klose, diagnosticado con una doble trombosis en la pierna

El exdelantero alemán Miroslav Klose se vio obligado a tomarse un descanso como entrenador debido a una trombosis en la pierna.

Klose, cuyo último día como entrenador asistente en el Bayern Munich fue el sábado, dijo a la revista Kicker el jueves que no aprovechará ninguna otra oportunidad de entrenador en el corto plazo.

El exdelantero, de 42 años, estaba vinculado al puesto de entrenador del Fortuna Düsseldorf, club de segunda división.

"El diagnóstico fue un pequeño shock para mí", dijo Klose, quien agregó que tuvo "fuertes dolores" en la pierna hace unas tres semanas.

“Tengo dos trombosis en la pierna. Inmediatamente me recetaron medicamentos y me dieron medias especiales que tengo que usar durante todo el día. Los médicos dejaron muy claro que no se debe jugar con la situación. Para el futuro inmediato prescribieron un descanso casi total. No puedo recibir golpes, no puedo trotar, no puedo nadar y, sobre todo, no puedo jugar al futbol ".

Klose dijo que preferiría un puesto de entrenador en jefe cuando reanude el trabajo.

"Continuar como entrenador asistente parece un camino equivocado, incluso si hubiera encajado tanto personal como profesionalmente con Hansi Flick como seleccionador de Alemania", dijo.

Miroslav fue asistente de Flick en el Bayern. Ambos se fueron al mismo tiempo. “Sería el camino más cómodo, pero no quiero tomar eso. Siempre he tomado el camino pedregoso ”, dijo Klose.