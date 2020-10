Mourinho: Aseguró que no apareció en el libro de Arsene Wenger porque éste nunca le ganó

Esta semana Arsene Wenger publicó su libro "Mi vida en rojo y blanco", que habla de sus experiencias en los banquillos profesionales.

Sin embargo, el estratega francés omitió escribir de José Mourinho, con quien tuvo múltiples enfrentamientos en la Premier League y que en numerosas ocasiones se lanzaban indirectas en las conferencias de prensa.

Situación que no fue del agrado del portugués, quien aseguró que la razón por la que su nombre no aparece en el libro de Wenger es "porque nunca me ganó".

"No vas a hacer un capítulo sobre 12 o 14 partidos y nunca ganar uno, así que ¿por qué debería hablar de mí en su libro? Un libro es algo para hacerte feliz, para hacerte sentir orgulloso, así que entiendo perfectamente la situación", reveló Mourinho

En 19 encuentros en total que disputaron entre sí, Wenger solo venció a un equipo de Mourinho en dos ocasiones: en la Community Shield 2015 cuando el Arsenal derrotó al Chelsea de Mourinho en Wembley y cuando el Manchester United de Mourinho perdió 2-0 en el Emirates Stadium ante los Gunners en 2017.

