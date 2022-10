Neymar: Rosell y Bartomeu declararán a fin de mes en el juicio del brasileño

Siguen saliendo a la luz más detalles del juicio de Neymar en Barcelona. Ahora se dio a conocer que Sandro Rosell y Josep María Bartomeu serían los últimos acusados en testificar en el tribunal catalán donde se está llevando a cabo.

De acuerdo con los reportes, los dos expresidentes del conjunto blaugrana pidieron, a través de sus defensas, acudir a testificar una vez que lo haga José Domingo Barral, expresidente de Grupo Sonda y que a través de la agencia brasileña DIS contaba con el 40 por ciento de los derechos del astro brasileño.

En el caso "Neymar 2", el Ministro Fiscal desea que se le imponga cinco años de prisión y una multa de 10 millones de euros, no obstante, también solicitó la absolución a Bartomeu, pues argumentó que a pesar de firmar los contratos, que presuntamente eran fraudulentos, no formó parte de la negociación de manera activa.

La Fiscalía de Barcelona, por su parte, pide dos años de cárcel y 10 millones de euros para el sudamericano por delito de corrupción; dos y un año a sus padres, respectivamente, por el mismo cargo y tres por estafa al exdirectivo del Santos de Brasil, Odilio Rodrigues.

Neymar declaró en su primer día cómo se dieron las negociaciones, en las que aseguró que su padre fue quien se encargó de todo, mientras que él, al tener varias ofertas, solamente decidió el equipo en el que quería jugar.

"No participé en ninguna negociación, mi padre siempre se encarga de eso. Tenía muchas ofertas pero mi sueño siempre fue jugar en el Barça. Mi corazón siempre fue de ahí. Tenía oferta del Madrid y los otros no me acuerdo. En el último momento era Barça o Madrid y mi corazón pedía Barça", indicó.

