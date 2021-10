Odegaard sobre vestuario del Madrid: 'En el nivel más alto no es fácil hacer amigos'

A pesar de ser una de las máximas promesas del Real Madrid, Martin Odegaard nunca tuvo los minutos esperados y terminó irse al Arsenal, donde ha encontrado más continuidad.

El mediocampista noruego aseguró que el vestuario merengue es complicado, ya que no haces amigos tan fácilmente.

"Cuando estás en el nivel más alto, no es tan fácil hacer amigos y ese tipo de cosas. Al menos no cuando eres joven y vienes de otro lado. A veces puede ser difícil.

"Vives un poco de tu vida afuera. Te vuelves más solitario. Puede que no sea la cultura del vestuario a la que estás acostumbrado. Es diferente, pero me hizo más fuerte y me alegro haberlo vivido", mencionó para el canal noruego 'TV2'.

De igual forma, el jugador de 22 años reveló las diferencias entre los vetuarios de Gunners y Blancos.

"Es muy grande (la diferencia), diría yo. Creo que es así en clubes más grandes. Está un poco más disperso y todo. Estoy muy contento donde estoy ahora, muy buen vestuario y ambiente", añadió.

