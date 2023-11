¡Oficial! Jude Bellingham, ganador del Golden Boy 2023

Su ascenso es ‘Real’ y parece no tener final. Jude Bellingham maravilló desde su llegada al Madrid y ahora tiene un nuevo premio en sus vitrinas: el Golden Boy 2023, que reconoce al mejor jugador de Europa menor de 21 años.

El medio Tuttosport, quien entrega el galardón, hizo oficial al ganador durante una conferencia de prensa celebrada en Turín, Italia. El centrocampista inglés arrasó con el 97 por ciento de los votos a su favor.

Con 13 goles y tres asistencias en 14 partidos de la presente temporada, Bellingham se ha convertido en la estrella del Real Madrid y, de paso, se convirtió en el primer futbolista merengue que conquista el premio, a entregarse el 4 de diciembre.

"Sólo quería agradecer a todos los que votaron por mí en el Golden Boy. Lo valoro mucho. Muchas gracias a los que han formado parte de mi viaje hasta ahora, Birmingham, Dortmund y ahora en el Real Madrid. No sería posible sin ellos y son tantos que tomaría horas nombrarlos a todos. Por último y sobre todo quiero agradecer a mi familia, que cada día me ofrece apoyo, motivación y cariño para seguir intentando mejorar. Ahora que he recibido este hermoso premio quiero seguir superando los límites de mi potencial, esperando que vengan muchos más trofeos. Muchas gracias”, expresó Bellingham tras ser reconocido como el Golden Boy 2023.

LINDA CAICEDO, GOLDEN GIRL

La alegría en el Real Madrid también se trasladó al futbol femenil, pues la colombiana Linda Caicedo conquistó el premio de Golden Girl 2023, que reconoce al mejor talento europeo menor de 21 años.

Con sólo 18 años, Caicedo se ha convertido en una pieza clave de las Merengues y también de su selección, con la que disputó la reciente Copa del Mundo en Australia-Nueva Zelanda.

