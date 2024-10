Pep Guardiola sobre su futuro con el Manchester City: “No hay novedades”

Los rumores en torno a Pep Guardiola y su futuro con el Manchester City nuevamente han aparecido; sin embargo, el estratega español ha confirmado su postura.

“No he tomado una decisión, cuando la decida lo comunicaré al club y luego a la prensa… por eso no hay novedades, y por eso no tengo que añadir absolutamente nada más”, señaló Guardiola este viernes en conferencia de prensa.

El multicampeón habló de la llegada de Thomas Tuchel a la Selección de Inglaterra, donde también fue considerado para ser reemplazo de Gareth Southgate.

“Papá y mamá deciden en algunos momentos y nueve meses después estamos aquí. Yo no decido ser catalán, ustedes no deciden ser ingleses, esto es una realidad”, resaltó.

“La federación inglesa ha optado por un mánager extranjero, conocido y reconocido por su talento, le deseo lo mejor”, indicó Guardiola.

Finalmente mencionó el lugar donde se encuentra Tuchel: “Si gana será muy apreciado y si pierde será criticado. Poco importa si es extranjero o no. La federación decide si es la buena persona para llevar a cabo esta transición y continuar el increíble trabajo hecho por Gareth Southgate”.

