Piqué sobre Bartomeu: 'Me mintió a la cara y yo salí como imbécil a defenderlo'

El experimentado defensa central del Barcelona, Gerard Piqué, no se guardó nada al hablar sobre el expresidente del conjunto blaugrana, Josep Maria Bartomeu.

"Bartomeu es una persona cuyas inseguridades o el hecho de querer tener a todo el mundo contento, el no saber decir que no. No sabe afrontar los problemas. Los últimos tiempos no lo vimos nunca por la Ciudad Deportiva. ¿Por qué me cruzo con Bartomeu? Cuando me miente a la cara con el Barçagate.

"El club contrata unos servicios para criticar a jugadores. Nos dice a la cara a Leo (Messi) y a mí que él no sabía nada. Le decimos que aceptamos que no supiera nada y que esperábamos que tomara las medidas oportunas. Y luego me entero de que sí lo sabía. Que me mintiera a la cara en un hecho tan grave... al menos da la cara y pide perdón. Salí como un imbécil a defenderlo", declaró durante una platica con Jordi Wild.

Por otra parte, el futbolista español aseguró que actualmente no le gusta tanto el futbol como antes, cuando era niño.

"El futbol me gustaba más como deporte de pequeño que ahora. Antes lo vivía como un niño que tenía pasión por ello. Ahora tienes mucha oferta. El futbol compite contra muchas cosas. Es que de niño sólo consumíamos futbol", añadió.

Asimismo, Gerard Piqué también habló sobre cómo es su relación con Pep Guardiola, actual director técnico del Manchester City, destacando que siempre le estará agradecido.

"Me lo encontré en Abu Dhabi y fuimos a tomar un café. Estuvimos muy bien. Siempre he tenido una relación muy cercana con Pep. Hay momentos de altibajos. Los primeros tres años fueron un camino de rosas y el último fue brutal. Seguro que también por mi culpa. No sabes por qué las cosas se empiezan a torcer, las relaciones a enturbiar. Fue un año muy complicado a nivel personal. Siempre le estaré agradecido. Tenemos una relación muy buena", indicó.

