Pogba: 'Sería un sueño jugar en el Real Madrid'

Paul Pogba, actual seleccionado francés, habló sobre el futuro de su carrera futbolística, la posible salida del Manchester United y la aspiración de jugar en el Real Madrid.

"Se han dicho muchas cosas. ¿Qué puedo decir? Claro, todos los jugadores les encantaría jugar en el Real Madrid. Sería seguramente un sueño. Es un sueño para mí y por qué no, algún día. Como he dicho antes, estoy en el United y amo a mi club. Voy a dar todo ahora para disfrutar aquí y devolver al club donde se merece", comentó Pogba y es que su contrato con el equipo inglés termina en junio del 2021, por lo que podría buscar nuevos horizontes.

"No hemos hablado de renovación. Ahora estoy aquí y solo pienso en volver a mi mejor forma. Imagino que llegará un momento en que el club vendrá a hablar conmigo y quiza proponerme algo, o no. Por ahora no hay nada y no puedo hablar de algo que desconozco. Pienso sobre todo en mí, en volver a disfrutar", concluyó Paul.

Pogba fue recientemente seleccionado por su país para encarar los partidos de la Nations League, en los que Francia enfrentará a Portugal y Croacia.