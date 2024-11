¿Por qué América tomaría el lugar de Pachuca o León en el Mundial de Clubes?

Luego de que trascendiera información de que Grupo Televisa cuestionó la participación de Pachuca y León para el Mundial de Clubes 2025, debido a que ambos clubes pertenecen al mismo dueño, la incertidumbre está en quien podría ocupar la plaza para estar en la justa.

En primera instancia, Grupo Pachuca no será el encargado de tomar la decisión de cuál de sus dos equipos irá al Mundial de Clubes, sino que, la Secretaría General de la FIFA será el responsable de hacerlo.

El reglamento indica en el Artículo 10 que no está permitida la multipropiedad dentro del torneo y en el último apartado se estipula que “Si la Comisión Disciplinaria de la FIFA decide que dos o más clubes no cumplen con los criterios estipulados en el apdo.1, la Secretaría General de la FIFA decidirá cuál es el club admitido de conformidad con las siguientes reglas y tomando en cuenta, en particular, la clasificación correspondiente del club en cuestión y el cupo correspondiente a la confederación o federación miembro a la que esté afiliado el club”, se escribe en el 10.4.

Posteriormente, en el Artículo 11 se explica que, para decidir a otro equipo se tomará en cuenta el lugar en el Ranking por confederación, donde América es el mejor clasificado de los clubes sin boleto al ser terceros en la última actualización de la lista, por detrás de Monterrey y León respectivamente (ambos ya clasificados a la justa).

“En caso de que un club haya ganado dos ediciones o más de la máxima competición de clubes de su confederación en el periodo 2021-2024, para acceder a la competición se usará la clasificación de clubes por país en la lista de acceso, excepto en los casos en que más de dos clubes del mismo país ganen la máxima competición de clubes de su confederación a lo largo de cuatros años”, se estipula en el Artículo 11.5.

Aunque no existe un apartado donde explique detalladamente que equipo ocuparía la plaza, el Artículo 11 es la referencia más acercada al escenario actual.

