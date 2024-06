Prensa se rinde ante Endrick, la joya brasileña que busca brillar ante México este sábado

Endrick, la joya brasileña que quiere brillar en la Copa América. A pesar de tener 17 años, Endrick ha demostrado ser un delantero con cualidades sobresalientes, lo que ha llamado la atención de la prensa al destacar su talento y habilidades, las cuales buscará explotar con la Selección de Brasil en la Copa América y de manera inmediata en su partido amistoso contra México.

La calidad que ha demostrado Endrick no ha pasado desapercibida por la prensa de su país, ya que lo califican como un "un jugador muy joven, pero que tiene mucha fuerza, mucha capacidad de gol, se posiciona muy bien cerca del área, tiene un remate muy fuerte y tira también de larga distancia, es un delantero nato que tiene mucha facilidad de hacer goles, sabe utilizar el cuerpo muy bien y es habilidoso", comentó Cahê Mota de GloboEsporte.

Este mismo sentimiento es compartido por su colega Bruno Cassucci que lo describe como "un delantero de mucha fuerza, a pesar de tener solamente 17 años. Es un 9, pero muy móvil"y por Alberto Bernard, conductor de W Radio, que lo ve como "un delantero con movilidad, versátil, de arranque explosivo, con la capacidad de jugar en todo el frente de ataque.

Tiene gran capacidad de definición, le gusta el mano a mano, sabe asociarse y participar en las jugadas".

Todas estas cualidades podrían significar un dolor de cabeza para la Selección Mexicana en caso de que Endrick tenga minutos en el partido amistoso de este sabado, ya que los tres periodistas coincidieron en que el dorsal 9 brillará en este compromiso.

"Respecto al patio del sábado, sin duda (va a brillar contra México), ya lo aprobado ante Inglaterra, ante España, creo que va a tener minutos, no sé si empieza o no, pero va a tener minuto seguro, como he dicho, tiene una estrella, un brillo que es increíble", destacó Mota.

"Sin duda, su gran capacidad individual puede ser un dolor de cabeza para México, habrá que ver como lo va a contener la pareja de centrales, porque a Endrick le gusta salir de la zona y asociarse, con espacio le pinta la cara a cualquiera, el Tri tendrá que jugar muy ordenado, escalonado y hacer el dos contra uno para evitar que quede mano a mano" puntualizó Bernard.

Mientras que Cassucci hizo hincapié en que sí brillará, pero será hasta el segundo tiempo: "Posiblemente en el segundo tiempo, porque no va empezar jugando".

