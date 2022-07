Presidente de LaLiga sobre el Barça y sus fichajes: 'Van por buen camino para inscribirlos'

Barcelona ha sido uno de los equipos más activos en el mercado de verano este año. A pesar de la crisis económica que vivió el club hace un par de meses, el conjunto catalán se ha reforzado en todas las posiciones de cara a la siguiente temporada.

Una de las dudas que han tenido los aficionados al equipo es si podrán inscribir a todos sus fichajes en el campeonato español. Ante esta situación, Javier Tebas, presidente de LaLiga, explicó en conferencia de prensa que han seguido de cerca los movimientos del club, asegurando que van por buen camino.

"Seguimos todos los movimientos del Barça muy de cerca, pero cuando llegue la documentación de las palancas y de reducción de jugadores que tienen que hacer, veremos si inscriben a todos. Ellos saben lo que tienen que hacer. Aún le queda un poco de trabajo para poder inscribir todo lo que han fichado y pretenden fichar. Creo que por ahora van por buen camino", mencionó en conferencia de prensa.

Una de las estrategias que tiene el Barcelona para lograr inscribir a todos sus refuerzos es que sus jugadores acepten una reducción de salario. Tal es el caso de Frenkie de Jong, a quien le pidieron que bajara en un 40 por ciento su sueldo.

Sin embargo, Tebas respaldó al mediocampist neerlandés, asegurando que el club no puede ejercer presión sobre él y mucho menos dejarlo sin jugar en caso de que no acepte. "LaLiga va a hacer que se cumpla la legislación. A los jugadores no se les puede presionar ni apartar, es lo que marca el convenio colectivo, la ley, la razón y la ética", afirmó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BARCELONA: LE HACE PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE SALARIO A FRENKIE DE JONG