Quinton Fortune habló sobre el secreto de éxito de Alex Ferguson con Manchester United

Como parte de la alianza que tiene Marriott Hotels en conjunto con Manchester United, Quinton Fortune, una de las leyendas de los Red Devils que compartió vestuario con jugadores como Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, Wayne Rooney, entre otros, fue el invitado principal para impartir la academia de futbol en este prestigioso hotel en Cancún, el cual es el primer todo incluido a nivel mundial de la marca Marriott Hotels, parte del portafolio de Marriott Bonvoy.

El sudafricano habló en exclusiva para RÉCORD y comentó ante nuestras cámaras por qué Manchester United ya no ha sido el mismo equipo desde que se fue Sir Alex Ferguson, además nos compartió cuál fue su aprendizaje de compartir vestuario con Cristiano Ronaldo.

“Si no está Ferguson, siempre será difícil, fueron 27 en el que ganó ligas, Premier League, Champions League, FA Cup y en mi opinión hizo un buen ambiente dentro del equipo, una cultura impresionante, hizo una humildad de entrenar y siempre querer ligas, después de que se fue, fue difícil porque llegan otros entrenadores con otra idea, otra mentalidad y en estos tiempos si no ganas hoy, no hay tiempo”, sentenció el exjugador profesional.

Asimismo, el sudafricano y ahora entrenador nos compartió desde su experiencia lo que aprendió y cómo fue compartir vestuario con uno de los mejores jugadores de la historia como lo es Cristiano Ronaldo, donde incluso lo compara con Muhammad Ali. “He visto muchos jugadores muy talentosos, pero Cristiano Ronaldo tenía una cosa completamente diferente".

"Es como la mentalidad que tiene, tiene tanta confianza en sí mismo, pongo de ejemplo a Muhammad Ali, él siempre se repetía que era el mejor de todos los tiempos y así pensaba Cristiano Ronaldo, pero después en los entrenamientos, en la comida, en todos lados entregaba todo. Hay muchos jugadores muy buenos, pero que no tienen esa mentalidad”, sentenció Quinton Fortune.

El exmundialista ya no trabaja más con Veljko Paunovic y ahora se prepara para ser director técnico profesional, mientras tanto, disfrutamos de unas clases en la Manchester United Soccer School, un Marriott Bonvoy Moment disponible solo para socios Marriott Bonvoy.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JAVIER AGUIRRE REVELA DETALLES SOBRE SU SALIDA DEL MALLORCA: 'ME LO HUBIERAN DICHO A LA CARA'