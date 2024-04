Raphael Varane revela que jugó 8vos de Final de Champions ante City con conmoción cerebral

Raphael Varane, actual jugador del Manchester United, reveló que cuando jugaba en Real Madrid, disputó la Vuelta de los Octavos de Final de Champions League de 2020 ante Manchester City con una conmoción cerebral. Cabe recordar que en dicho partido, los comandados por Zinedine Zidane en aquel entonces fueron eliminados.

En una entrevista para L'Equipe, el defensa francés reveló que previo al mencionado partido, él ya había notado que no se sentía bien. Ante esto, Varane intentó 'reanimarse', sin embargo, su estado físico le impidió jugar bien durante el encuentro, el cual arrancó como titular y sin Sergio Ramos a su lado.

“Durante ese partido tenía una conmoción cerebral. Lo sentí desde el calentamiento y me dije: ‘despierta’. Casi quería darme una bofetada. Durante el encuentro, mis primeros tres balones fueron técnicamente limpios, pero era demasiado lento. No podía concentrarme, era como un espectador. El partido me fue mal y, en retrospectiva, me di cuenta de que estaba relacionado con el shock que había sufrido”, expresó Varane.

En aquel encuentro de Vuelta ante Manchester City, Real Madrid llegó con una desventaja de 2-1. Apenas en los primeros 10 minutos, Raphael regaló un balón dentro de su propia área, el cual terminó en gol de los Cityzens y en la segunda mitad, al intentar darle un pase a Thibaut Courtois, Gabriel Jesús se anticipó y remató de primera para sentenciar la eliminatoria.

Ante estos errores, Varane fue autocrítico y señaló que no fueron coincidencia, pues aseguró que su conmoción le impidió desarrollarse al 100% durante el juego.

“Nunca me he perdido este tipo de partidos importantes, al contrario, generalmente son en los que logro estar más concentrado. Al principio me tomé la eliminación como algo personal, aunque colectivamente no estuviéramos teniendo un buen día. Me cuestioné mucho y, finalmente, me di cuenta de que estos errores no habían caído del cielo”, sentenció.

