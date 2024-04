¿ConcaChampions 'arreglada' para Lionel Messi? Tano Ortiz da su punto de vista

Previo al duelo de Ida de los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup ante Inter Miami, Fernando Ortiz, director técnico de Rayados de Monterrey, señaló que la presencia de Lionel Messi en el equipo rival puede influir no solo dentro del campo, sino también fuera de las canchas, debido al negocio.

De cara al duelo, Fernando señaló que espera que sus jugadores no se intimiden ante Lionel y lo vean como un jugador más. Asimismo, señaló que deportivamente será difícil superar al equipo comandado por Gerardo Martino, sin embargo, será aún más por los temas económicos y sociales que rodean al ocho veces Balón de Oro.

“Espero que los chicos entiendan que es un rival más que entienda que es un jugador más (Messi). Por ahí viene lo otro, el árbitro, el marco, la gente. El chico, Lionel, que quizá hoy está más pendiente de lo que sucede y no juega tanto. Todo lo que rodea a Messi puede llegar a tomar decisiones deportivas y extra deportivas”, expresó Ortiz en el podcast 'Futbol Prohibido'.

Y es que la manera en la que Inter Miami ganó la Leagues Cup dejó de que hablar. Las constantes polémicas decisiones arbitrales a favor del equipo de Florida dejaron comentarios que aseguraban que el negocio del trofeo entre la Liga MX y la MLS radicaba en el éxito mediático de Lionel Messi. Ante esto, 'Tano' señaló que Rayados está en desventaja por este factor.

"No sé si perjudicar, pero el negocio no es Monterrey. Todos sabemos que el futbol es negocio. Nosotros deportivamente le vamos a ganar, después no puedo manejar otras cosas”, comentó el exestratega del América.

Cabe recordar que Lionel Messi aún es duda para el duelo de Ida ante Rayados, pues no juega desde el 13 de marzo con Inter Miami por una lesión. Gerardo Martino, director técnico del equipo, señaló que la presencia del argentino será definida de último momento.

