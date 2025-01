Raphinha sobre el caso del Barça y Olmo: “Esto me haría pensar si estoy en el club idóneo”

El FC Barcelona no la está pasando nada bien y la situación de Dani Olmo y Pau Víctor ha empezado a calar en el interior del equipo blaugrana y previo al juego de Semifinales de la Supercopa de España Raphinha habló sobre el tema.

“El club es positivo, pero es una situación complicada para nosotros y para ellos”, resaltó sobre el problema de sus compañeros con su inscripción con el equipo.

Raphinha l CRÉDITO X:RaphinhaaV1

Se sinceró y fue contundente al resaltar el problema que se pondría presentar para futuros fichajes: “Sí, no te puedo decir que no. Estaría mintiendo y a mi no me gusta mentir. Si yo estuviera en otro club y estuviera viviendo la situación de Pau y Dani, quizás pensaría si lo mejor es estar aquí”.

“Es una situación complicada. Nosotros nunca queremos pasar estos momentos, son complicados para nosotros y para ellos, que no saben si jugarán o no”, comentó.

“Estamos intentando que no sea tan difícil para ellos. Esperemos que los responsables puedan resolver esto lo más rápido posible para que vuelvan a jugar con nosotros”, dijo el brasileño.

FC Barcelona l CRÉDITO X:RaphinhaaV1

Mientras tanto, respecto a la disputa de la Supercopa de España resaltó que sería un título que le daría confianza al equipo de cara al segundo semestre de la temporada.

