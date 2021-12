Rapinoe: 'Faltan 15 años por lo menos para que EU gane Mundial varonil'

La Selección de Estados Unidos tiene un futuro muy prometedor pues sus jugadores ya militan en los grandes equipos europeos. Sin embargo para Megan Rapinoe, futbolista estadounidense, eso no hará la diferencia a la hora de jugar una Copa del Mundo.

En entrevista con el podcast Football Americana, la jugadora mencionó que aún ve lejos que su país compita contra los demás equipos debido a que los representantes norteamericanos no son los mejores en sus equipos. "Creo que hasta que todos nuestros jugadores sean unos de los mejores futbolistas dentro de sus equipos y hablo de estar en las mejores ligas, podremos ver algo diferente. Miras a Bélgica, Francia, Inglaterra, eso es dfiícil de superar", dijo la jugadora de futbol.

“Desafortunadamente no todos los futbolistas pueden ser especiales en estos momentos porque no todos tienen esa habilidad que si tienen Pulisic, McKennie, Dest, etc. Creo que nos faltan unos 15 años por lo menos para poder pensar en ganar un Mundial", agregó.

No obstante, Rapinoe elogió a los futbolistas estadounidenses y destacó sus cualidades "Christian (Pulisic) es una superestrella con mucho talento, cuando está sano y forma, se apagan las luces, es genial. Creo que Weston (McKennie) también tiene eso. Zack (Steffen) la tiene un poco más difícil por ser portero, pero todavía puede hacer lo suyo y ser dominante", añadió la futbolista.

Megan Rapinoe es considerada una leyenda del futbol femenil estadounidense al conseguir dos Campeonatos del Mundo con Estados Unidos en 2015 y 2019 siendo pieza fundamental en ambos torneos.

