Real Madrid: Benzema regresó a los entrenamientos y podría jugar el domingo

La buenas noticias para el cuadro Merengue han comenzado a llegar, su figura y referente en ataque, Karim Benzema, se ha incorporado a los entrenamientos y el mismo futbolista espera poder tener minutos este domingo ante el Osasuna.

"He hecho mucho trabajo físico. No he tocado el balón. Hoy fue mi primer entrenamiento. Estos días hice mucha carrera y fuerza dentro de las instalaciones. En casa también entrené. Llegué un poquito tarde de las vacaciones y no tuve mucho tiempo para hacer una buena pretemporada. Por eso la he hecho ahora y me siento muy bien", argumentó Benzema.

Asimismo, declaró que durante su ausencia el cuadro Blanco se vio bien. "Los he visto llenos de victorias, de goles y de carácter. Tenemos un gran equipo aunque se puede decir que tenemos dos equipos. No hay diferencia entre la gente que empieza el partido y los que entran con el partido ya empezado. Veo al equipo muy bien".

Cabe destacar que los Merengues tendrán un mes de octubre con mucha actividad, entre el que destaca ‘El Clásico’ ante el Barcelona. El atacante francés se mostró tranquilo y aseguró que buscarán "ganar cada partido", que todos son "importantes" porque todos los rivales "quieren ganar al Real Madrid".

