Real Madrid: Busca retomar el gol en su visita al Levante

El Real Madrid ha tenido un arranque de campaña complicado e irregular por lo que, en su visita al Levante en la fecha 5, tendrá que dar un golpe de autoridad para seguir demostrando que es el monarca de LaLiga.

La falta de goles es algo que preocupa a Zinedine Zidane, pues que el Madrid gane un partido por más de un gol de diferencia ya parece una utopía, y es que los merengues suman únicamente 4 goles en 3 partidos, uno de ellos de penalti y otro, producto de un autogol. Situación que no está gustando en la casa blanca al ver que el Barcelona, suma 6 puntos de 6 con 7 goles a favor.

Para el conjunto de Chamartin no será fácil enfrentarse a los Granates; sin embargo, Zizou, se mostró confiado y aseguró que, han preparado muy bien su partido y están listos para sortear las dificultades.

"Es cierto que es el tercer partido fuera, sabemos dónde vamos, aunque no sea su estadio. El año pasado ya fue muy complicado. Hemos preparado bien nuestro partido. Es lo que vamos a intentar hacer. Vamos a tener seguro dificultades, pero estamos preparados", declaró en conferencia de prensa.

El francés también tocó el tema de las lesiones, las cuales han aquejado a su plantilla; pese a esto, es optimista y dijo que, no pondrán ninguna excusa.

"Tengo flor de estar aquí y aprovecho cada día que tengo y siempre he sido positivo. No veo las cosas muy negativas, aunque se compliquen las cosas. No nos gusta tener lesionados, pero hay que aceptarlo. No vamos a buscar excusas", finalizó.

