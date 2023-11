Ya no más. Después de dos años consecutivos en los que fue la novela del verano, Real Madrid y Kylian Mbappé cada vez están más lejos y, según la cadena SER, los Merengues no ficharán al francés, aunque no renueve con el PSG.

De acuerdo con reportes, las principales razones para renunciar a su compra es que su salario y bonificaciones son demasiado altas, además de que hace dos años decidió no emigrar a la Casa Blanca para renovar con el PSG, lo que ocasionó descontento en la plana madridista.

Mbappé, que tiene contrato vigente con el Paris Saint-Germain hasta junio de 2024, no quiso extender su vínculo en el pasado verano, lo que causó molestia en el conjunto francés que incluso lo apartó por varias semanas previo al arranque del curso 23-24.

Si Kylian opta por no continuar con el PSG, podrá negociar con el club que desee y marcharse gratis del cuadro parisino, en el que es máximo goleador en la historia del club.

Hace apenas unos días, el Real Madrid descartó la existencia de negociaciones entre el club y el jugador francés. “Estas informaciones son rotundamente falsas”, se lee en el comunicado.

