Rodrygo previo a la Copa América 2024: 'Nos falta probar nuestra calidad con un título'

Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid, reconoció este sábado la necesidad de su generación de probar su calidad en la selección brasileña. En vísperas del debut en la Copa América 2024.

"Llegó la hora de conquistar un título. Nos falta probar nuestra calidad con un título", afirmó Rodrygo en una rueda de prensa en Los Ángeles, donde el lunes jugarán contra Costa Rica en la primera jornada del Grupo D de la Copa América.

El atacante, que previsiblemente será titular frente al equipo costarricense, se declaró ansioso por jugar su primera Copa América y expresó sentirse honrado por vestir el dorsal 10, número que eternizó Pelé y que hasta ahora llevaba Neymar, quien está ausente tras romperse el ligamento cruzado de la rodilla.

"Es un honor, un placer. Soy consciente de la responsabilidad que conlleva. Los ojos del mundo van a estar puestos en mí con la camiseta 10. Espero hacer las cosas bien y estar a la altura", manifestó.

Rodrygo también reconoció que tiene "jugadores por delante" en la carrera por ser el mejor del mundo, y destacó a su compañero Vinícius Júnior como el mejor en la actualidad. "Soy un tipo que se exige mucho. Tuve buenos números (con el Real Madrid), pero mis números podrían haber sido mejores. Espero mejorarlos con la selección brasileña", añadió.

Sobre su posición en el campo, Rodrygo indicó que le gusta estar a las órdenes del técnico Dorival Júnior debido a su estilo de juego versátil, diferente del Real Madrid.

"Me hace bien jugar en todas las posiciones de ataque. Variar de formación nos abre un abanico de posibilidades. Estoy bien y me siento cómodo donde me tenga que colocar (Dorival) dentro del campo", comentó.

Brasil, que busca su décima Copa América en Estados Unidos, donde ganó su cuarto Mundial en 1994, debutará el lunes contra Costa Rica en el SoFi Stadium de Los Ángeles, y después se medirá a Paraguay y Colombia en el Grupo D.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡ESCÁNDALO EN ESPAÑA! ÁRBITRO DENUNCIA INSULTOS Y AMENAZAS DE MUERTE TRAS EL ASCENSO DE MÁLAGA A LALIGA 2