Santi Giménez aparece en video del Feyenoord y recuerda a Cruz Azul

Santiago Giménez se convirtió en un jugador de efecto inmediato en Países Bajos. El mexicano, que se formó en la cantera cementera, ahora es uno de los referentes del Feyenoord. Con su buen momento busca seguir siendo el jugador azteca a seguir en Europa.

En un video publicado en redes sociales, el atacante mexicano ‘calificó’ las playeras de El club del pueblo, ordenando cada una por su gusto personal.

‘El Bebote’ eligió la primera playera que utilizó como su favorita ya que para él tiene un significado especial.

Santiago en acción | AP|

“Esta es mi favorita, ganamos la Liga con ella. Anote muchos goles, fue en primera temporada. Para mi, esta es la número uno”, mencionó ‘Santi’ en el video del equipo holandés.

Aunque, Santiago también le regaló un momento de nostalgia a todos los aficionados a La Máquina, ya que recordó su paso por el club mexicano. “Esta (la playera azul) es una de mis favoritas. Amo el diseño, el color porque me recuerda a mi viejo equipo; Cruz Azul, mencionó Giménez.

