Santiago Giménez 'apunta' a LaLiga pero no descarta jugar en Premier League

Santiago Giménez, delantero mexicano del Feyenoord en la Eredivisie, está cerca de cerrar su segunda temporada en Europa, la cual podría ser su última en Países Bajos. Aunque no quiso adelantarse a hablar de su futuro, el exdelantero de Cruz Azul dio a conocer en donde le gustaría jugar al salir del cuadro de Rotterdam.

En una entrevista para TUDN, 'Bebote' aseguró que de poder escoger a donde ir, elegiría jugar en LaLiga. Aunque no descarto llegar a la Premier League o Bundesliga, el artillero mexicano señaló que por cuestiones culturales le gustaría jugar en España.

"Creo que por ser latino, por ser mexicano me gustaría LaLiga de España y la que mejor me vendría, te lo digo personal. También puede ser Alemania o Inglaterra, no sé, una de esas; después no sé, no tengo idea, pero es lo que yo creo", comentó Giménez.

A meses de cumplir dos años en el futbol de Países Bajos, Santiago no tiene la urgencia de cambiar de equipo. De igual forma, el delantero reconoció que de acuerdo a su perspectiva, la gente de alrededor está más apurada que él en cuanto a su salida del Feyenoord.

"Siempre he tenido esa mentalidad en que los tiempos de Dios son perfectos que hay que tener paciencia, disfrutar el momento, porque estoy disfrutando mucho en Rotterdam. Creo que sí, la gente está más apurada que yo, porque estoy paciente de que va a llegar, estoy tranquilo”, comentó.

Desde su llegada al Feyenoord en la temporada 2022-23, Santiago Giménez ha anotado 46 goles y ha dado ocho asistencias en un total de 78 partidos. Asimismo, 'Bebote' tiene un título de Eredivisie con el cuadro de Rotterdam.

