Santiago Giménez: Dan bienvenida al 'Bebote' en La Liga de España

Santiago Giménez ha tenido un ritmo impresionante en el Feyenoord, y es el goleador de su equipo, pues ha demostrado tener grades cualidades dentro del área para vencer a los rivales. Además, el mexicano ha sonado para llegar a España, con el Real Madrid, aunque también a otros equipos de otras ligas europeas.

Es por eso que, una leyenda del futbol español, David Villa, le abre las puertas al mexicano para que llegue a una de las mejores ligas del viejo continente. El ex del Barcelona confesó que no ha seguido mucho de cerca al Bebote, pero sí ha leído y escuchado hablar de él, por lo que espera verlo en LaLiga próximamente.

“He odio mucho sobre Santiago Giménez, no he tenido la suerte de verle jugar, así que no puedo analizarlo deportivamente, pero yo pienso que, si se está hablando tanto de él, es porque es un gran jugador, y siempre es bienvenido a LaLiga este tipo de jugadores.

“Los grandes jugadores pueden jugar en cualquier equipo y este chico, por lo que he leído y he podido ver detenidamente, tiene una trayectoria importante y puede ser que algún día pueda estar aquí, en LaLiga”, analizó David Villa en entrevista con Publimetro.

Cabe recordar que, en días pasados, Dennis Te Kloese, gerente general del Feyenoord, destacó que aún no hay ofertas formales por el mexicano, por lo que destaca una salida en el mercado de invierno y se espera que Santi Giménez se quede hasta fin de temporada.

