Santiago Giménez tras su debut en Champions League: "Fue una noche mágica"

Santiago Giménez tuvo un debut soñado en Champions League. El mexicano anotó doblete en la victoria del Feyenoord por 3-1 sobre la Lazio que los dejó como líderes de su grupo, por lo que el mexicano relató cómo vivió su primer partido en el máximo escenario de clubes.

“Fue una noche mágica de Champions League, como dicen. Le agradezco a Dios que me deje vivir estos momentos, me hizo esperar dos partidos y me dijo ‘ten, esta es tu noche’. Desde el principio sabía que iba a ser una gran noche. En el primer cabezazo que tuve sí dije: ‘la cagué’. La diferencia es lo que hagas en la siguiente jugada. Después te empiezas a soltar, obviamente en el debut sientes nervios al principio, pero te vas soltando”, expresó el ‘Bebote’ en entrevista con TNT Sports México.

Su entrenador, Arne Slot, también destacó el momento que vive el delantero mexicano, quien llegó a nueve partidos consecutivos anotando con el Feyenoord en todas las competencias.

“Si nosotros como equipo logramos darle oportunidades, él las anotará, a cualquier nivel. Lo más especial es que siempre es tan imperturbable. Cuando pierde oportunidades, siempre está listo para la siguiente. Lo vieron de nuevo después de ese gol anulado. Y el público también le ayuda enormemente”, señaló el estratega neerlandés.

