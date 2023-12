¿Se acerca su retiro? Robert Lewandowski reveló cuántos años más seguirá más jugando

Ya piensa en su retiro. Robert Lewandowski sabe que no le quedan muchos años más jugando profesionalmente, por lo que decidió poner una fecha a su posible retiro. El polaco reveló que le quedan sólo unos años más.

Durante una entrevista para el Club del Deportista, Lewandowski aseguró que es muy complicado mantenerse al nivel para poder seguir jugando profesionalmente, sin embargo, de momento se siente bien físicamente por lo que espera seguir jugando ‘tres o cuatro años’ más.

"Es un trabajo muy difícil y no estoy seguro de que vaya a estar preparado, porque tienes que estar centrado al cien por cien en el futbol. No pienso en lo que ya gané o en lo que hice, porque todavía tengo dentro ese sentimiento y esa pasión. Creo que puedo jugar durante tres o cuatro años, porque físicamente me siento muy bien", reveló el delantero.

Con respecto a su continuidad con el Barcelona, el delantero confesó estar muy cómodo en con el apoyo de sus compañeros y la afición por lo que no contempla dejar al conjunto blaugrana en un futuro cercano.

"Me siento muy bien, sé que todo ha ido bien, no sólo dentro del club sino también fuera del club, ya que veo cómo los aficionados me apoyan y el gran cariño que veo de ellos. Siento que estoy en el momento adecuado, en el lugar adecuado y que este es también mi lugar".

Robert Lewandowski lleva siendo profesional desde el 2005, con su mejor futbol llegando a partir del 2010, cuando fichó por el Borussia Dortmund. Tras 17 años de carrera, el delantero suma 550 goles a nivel de club más otros 82 con la Selección de Polonia.

