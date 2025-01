¿Se quedará Dani Olmo con Barcelona? El jugador reportó al entrenamiento blaugrana

Apenas van unas cuantas horas de 2025 y Barcelona ya está sumido en la confusión, polémica e incertidumbre. Lo anterior ante la situación de Dani Olmo, cuyo registro recientemente anuló LaLiga.

El mediocampista no puede ser inscrito ante LaLiga | AP

El organismo informó este 31 de diciembre que el club no presentó "ninguna alternativa que, atendiendo al cumplimiento de la normativa de control económico de LaLiga, le permita inscribir a ningún jugador a partir del próximo 2 de enero".

Ante esto, LaLiga procedió a eliminar de su página el registro del mediocampista y en su lugar reapareció Andreas Christensen. Sin embargo, Olmo reportó al entrenamiento blaugrana este miércoles.

Por ahora el registro del mediocampista ya no aparece | AP

Diferentes reportes señalan que en caso de no poder inscribirlo, el jugador quedaría libre e incluso ya se habla de clubes de la Premier League que están interesados. Pero por ahora, se presentó a la sesión de este día.

La "pelota" ahora está en el campo de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), ante la cual el club solicitó una nueva licencia para registrar tanto a Olmo como a Pau Víctor.

🚨 Dani Olmo arrives at Barcelona’s training ground for today’s session while his registration case is not resolved yet.



📸 @DavidIbanez5 pic.twitter.com/CwOYPgTA0r

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2025