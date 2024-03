¿Se va de Barcelona? Laporta confirma que ha recibido ofertas por Lamine Yamal

No los quieren vender. A pesar del problema económico que atraviesa Barcelona, el presidente del club, Joan Laporta, ha asegurado que no venderá a sus jóvenes jugadores, aunque esto ayudaría a mejorar su situación.

Uno de los jugadores que más revuelo apunta a causar durante el mercado de verano, es Lamine Yamal. El futbolista de 16 años se ha vuelto en pieza clave para el cuadro culé, por lo que más de un equipo ya ha mostrado interés en ficharlo.

Durante el primer episodio del ‘Podcast del presidente Joan Laporta’, el directivo aseguró que, a pesar de las ofertas, no venderá a Yamal, pues considera que su situación económica ya va mejorando. “Si hemos dicho que no (a las ofertas por Lamine Yamal), es porque estamos en un proceso de recuperación económica y viendo luz al final del túnel”.

Asimismo, el directivo reveló que también han recibido otras ofertas por los jugadores claves del equipo y en caso de venderlos podrían sumar hasta mil millones de euros, pero no él no está dispuesto a venderlos.

“Tenemos ofertas por De Jong, Fermín, Balde, Gavi, Pedri o Araujo, pero no los queremos vender. Con los nombres que he dicho, obtendríamos una cifra cercana a los mil millones de euros. No venderemos a jugadores, salvo que alguno de ellos diga que quiere salir. Nosotros estamos muy satisfechos con todos y, además, las incorporaciones serán muy selectivas para reforzar posiciones puntuales”, finalizó el directivo.

