Amistosos internacionales, Liga MX, MLS y más: Agenda del futbol del 23 de marzo

Este sábado, tendremos actividad futbolística interesante. Con partidos de alto calibre, a pesar de estar en fecha FIFA, hay duelos que más de uno no se quiere perder.

Este 23 de marzo nos arroja desde duelos internacionales, hasta enfrentamientos de la Liga de Expansión MX. Si no sabes qué enfrentamientos habrá hoy, aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

En el marco del parón por fecha FIFA, hay exquisitos partidos de talla internacional.

Uruguay vs Basque Country

Inglaterra vs Brasil

vs Brasil Croacia vs Túnez

Francia vs Alemania

Dentro del futbol mexicano, también tendremos juegos este sábado.

Tepatitlán vs Tapatío (Liga de Expansión)

América vs Cruz Azul (amistoso)

Juárez vs Puebla (Liga MX)

El balompié de Estados Unidos ya se encuentra en actividad, y hoy, nos arroja hasta tres encuentros que no te puedes perder.

Sporting Kansas City vs LA Galaxy

San José Earthquakes vs Seattle Sounders

LAFC vs Nashville

