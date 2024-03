¿Guiño al Barcelona? Luis Enrique habla sobre la posibilidad de ser el remplazo de Xavi

A pesar de que la afición del Barcelona se encuentra bastante ilusionada por el regreso de su equipo a los Cuartos de Final de Champions League, el club catalán tiene un importante problema por resolver y es encontrar entrenador para la próxima temporada, pues Xavi Hernández ya anunció su salida al terminar esta campaña.

Han sondo ya varios nombres para ocupar el banquillo del Barça, pero uno de los que más pide la afición es el de Luis Enrique, quien fue el último entrenador que llenó de gloria al club con un triplete en la temporada 14/15, pero que actualmente dirige al PSG y que ya dio su postura al respecto de una posible segunda etapa con los culés.

"Por ganas y lo que significa el Barça me gustaría volver, pero la realidad dice que es muy difícil que se vuelvan a cruzar los caminos. Es difícil que coincida que yo esté libre y que el Barça me necesite o me quiera. Este verano, por lo que ha dicho Xavi, necesita entrenador, pero yo tengo contrato y tengo la norma de cumplirlos. Estoy encantado en el PSG y no voy a romper el contrato", señaló Luis Enrique en su canal de Twitch.

Con estas declaraciones el ex DT del Barcelona y la Selección de España, descarta por completo regresar a dirigir al Barça en un corto plazo, pero su cariño por el club sigue a flor de piel y no lo puede ocultar, pues se rindió en elogios hacia gran parte de la plantilla blaugrana y mencionó que muchos de ellos serían titulares actualmente en el PSG, club al que dirige.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡SE QUEDA EN PRISIÓN! DANI ALVES SEGUIRÁ UNOS DÍAS MÁS EN LA CÁRCEL POR NO PAGAR LA FIANZA A TIEMPO

“Veo la eliminatoria muy difícil, no sólo porque el Barça ha ganado cinco 'Champions' sino porque con mi 'staff' hacemos una reflexión, ¿cuántos jugadores a los que nos enfrentamos serían titulares en el PSG? Normalmente son muy pocos, algunos ninguno, y del Barça lo harían Ter Stegen, Araujo, Koundé, Cubarsí, Gundogan, De Jong, Gavi, Pedri, Yamale, Lewandowski”, concluyó Luis Enrique.