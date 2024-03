Robinho es detenido en Brasil: Cumplirá una condena de nueve años en prisión

Robinho, quien llegó a ser la nueva estrella de Brasil y el Real Madrid, fue detenido la madrugada de este viernes en su casa en el Puerto de Santos, esto debido a un problema legal que viene arrastrando de muchos años atrás en donde fue acusado de abuso sexual en Italia mientras era jugador de Milán en el año 2013.

A pesar de haber sido declarado culpable y ser condenado en 2017 por el delito ya mencionado, Robinho se había mantenido impune y sin pagar ningún tipo de castigo, pues en Brasil la extradición no existe, por lo que las autoridades italianas no tenían forma de encerrarlo en una cárcel de su país, pero en su propio país el exfutbolista no se salvó de cumplir con la ley.

El Tribunal Superior de Justicia de Brasil en una votación por amplia mayoría tomó la decisión de obligar a Robinho a que cumpla en Brasil, la condena que le fue impuesta en Italia desde hace casi siete años, por lo que ya fue detenido y trasladado a la prisión en la que tendrá que pasar nueve años encerrado.

El equipo legal de Robinho intentó apelas esta decisión pidiendo que la condena que le fue impuesta en Italia fuera desestimada y se tuviera una nueva sentencia en el país sudamericano, pero esta apelación fue desestimada, por lo que, mientras su compatriota Dani Alves, va a gozar de libertad provisional, Robinho es encerrado en su país por el mismo delito.