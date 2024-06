Selección de Dinamarca rechazó aumento para lograr igualdad salarial con la femenil

La Selección Varonil de Dinamarca rechazó un aumento de salario y en cambio llegó a otro acuerdo con su federación, con miras a impulsar la igualdad de condiciones con su contraparte femenina. Este nuevo acuerdo entrará en vigor una vez que los dirigidos por Kasper Hjulmand concluyan su participación en la Eurocopa 2024.

Los futbolistas de la selección, con el apoyo del sindicato de futbolistas Spillerforeningen, negociaron mantener sus ingresos, condiciones y primas para así beneficiar a las mujeres. Esto porque la Federación danesa (DBU) había propuesto aumentar el sueldo de los varones para los próximos cuatro años. Sin embargo, ellos prefirieron que se destine a buscar la igualdad entre ambas selecciones.

¿Cuál fue el acuerdo entra la DBU y la Selección de Dinamarca?

En 2017, los jugadores de Dinamarca aceptaron reducir su salario para que las mujeres ganaran más. La idea de eso fue más una protesta que un contrato formal, tras lo cual este año la federación dejó clara su intención de igualar los salarios a partir de tomar dinero del equipo masculino para dárselo al femenino.

Esto no fue del agrado de jugadores ni jugadoras, por lo que vinieron las negociaciones. "No podíamos aceptar ese planteamiento. El equipo masculino estaba molesto, al igual que el equipo femenino, porque no se sentían cómodas de que el dinero debía ser quitado al equipo masculino“, fueron las declaraciones del director del sindicato, Sahl Hansen, retomadas por FIFPRO.

El acuerdo para buscar igualdad en la Selección de Dinamarca

Con este nuevo acuerdo, también se busca que las selecciones juveniles tengan financiamiento por aprte del dinero que se destinará al aumento. El 15 por ciento de los recursos que se destinaban a la selección mayor varonil ahora irán al equipo Sub-21. Además, se construirá un nuevo centro para todas las selecciones.

Jugadores como Andreas Christensen, Thomas Delaney, Christian Eriksen, Pierre-Emile Hojbjerg, Simon Kjaer y Kasper Schmeichel, estuvieron en las negociaciones para lograr este nuevo acuerdo, que una vez que concluya el torneo de la UEFA contempla lo siguiente:

Los futbolistas de la selección masculina rechazaron un aumento de sueldo

Jugadores y jugadoras de la selección masculina y femenina reciben el mismo sueldo base por ser llamados a la selección nacional

Mejora del 50% en la cobertura del seguro para el equipo femenino

Aumento del 40% en el financiamiento para el equipo masculino sub-21 mediante una reducción del 15% de la cobertura del seguro del equipo masculino

Los futbolistas y la DBU crearán conjuntamente una sede, “clubhouse”, para todos los equipos nacionales: masculino, femenino y juvenil

Se crea un fondo de desarrollo pagado por el equipo masculino y la Federación Danesa de Futbol (50% y 50%)

