“¿Te gustó mi respuesta?”: Guardiola, a periodista que le cuestionó sobre los festejos del Arsenal

Los Ciudadanos están en crisis. Cuando parecía que Manchester City estaba recomponiendo su camino, una goleada en Londres a manos del Arsenal dejó de nueva cuenta en la lona al conjunto de Guardiola.

Y no solo los Gunners destrozaron en el campo al City, sino también en lo mental. Los jugadores del Arsenal se vieron superiores en todo sentido, hasta se dieron el lujo de molestar a una de las máximas figuras del Manchester City, Erling Haaland.

Pep Guardiola en el banquillo | AP|

El noruego sufrió las burlas de dos jugadores en específico. Primero, el brasileño Gabriel le gritó la primera anotación del Arsenal en la cara del ‘Androide’. Después, en el 3-1 del conjunto local, el joven Myles Lewis-Skelly anotó su tanto, para posteriormente festejarlo ‘imitando’ la icónica pose de meditación de Haaland.

En conferencia de prensa, Pep Guardiola fue cuestionado sobre los festejos, incluido el del joven jugador inglés, a lo que solo se limitó a responder: “No los vi, ¿Hicieron eso?” para después reír y levantarse de la sala de prensa; no sin antes preguntarle al periodista: “¿Te gustó mi respuesta?”

'Did you like my answer?'



Pep after being asked about Arsenal's goal celebrations vs. Man City 😂 pic.twitter.com/CQ8Dndx0N8

— B/R Football (@brfootball) February 3, 2025