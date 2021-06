Tebas sobre Florentino y Superliga: 'Demuestra lo poco que estudian; formato no es problema'

La manera de vivir el futbol ha ido evolucionando. El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, reconoció que la gente ya no solamente sigue el balompié desde la televisión, sino que ha habido un crecimiento exponencial por internet.

“En términos generales, si hacemos comparativos en los últimos cinco años, en aplicaciones móviles de futbol se duplicó. En seguimiento se fue del 27 por ciento al 42 por ciento en internet. En redes sociales sigue el futbol en la mitad, antes era al 21 por ciento.

“La televisión ha perdido 10 puntos porcentuales en los últimos cinco años. No es pérdida neta, se va compensando. El medio pierde, no necesariamente el futbol. El futbol está cambiando de ventanas. Consultar información por internet paso del 7 al 37 por ciento.

“El número de personas que ven futbol en dos pantallas pasó del 50 por ciento en 2015 al 80 por ciento en 2020. Los medios tradicionales se han contraído, pero hemos encontrado otras ventanas que están creciendo en dos dígitos y no van a dejar de crecer. Esos patrones de consumo seguirán cambiando”, detalló el presidente de la Liga MX en Summit.

Por su parte, Javier Tebas, presidente de la Liga española, respaldó lo expresado por Arriola e incluso lamentó que algunos clubes como Real Madrid quieran cambiar el formato de competencia.

“Algunos de los que están en la industria deberían escuchar estos datos. He estado desayunando muchos días con lo que dice el presidente del Real Madrid, o gente de la Superliga diciendo que esto era una catástrofe, que la gente joven no seguía el futbol, la solución no es cambiar los formatos.

“Me duele la cabeza y hay que cambiar el formato, eso demuestra lo poco que estudian. No es que haya menos interés, hay más, porque hay más ventanas para consumir futbol.

“Nuestra industria ha sido sometida a cambios. Se está produciendo más ventanas en el método audiovisual. El mundo del cable o del streaming. Somos un contenido premium, pero debemos saber adaptarnos. Se consume mucho más futbol. ¿Las organizaciones nos preparamos para monetizar adecuadamente por los contenidos? Es difícil que los clubes lo puedan concebir”, concluyó el mandamás del balompié ibérico.

