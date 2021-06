Liga MX: Periodo de transferencias se extenderá y cerrará después que Europa o Sudamérica

Uno de los cuatro rubros principales por los que los clubes de Liga MX tienen ingresos, se mueve con vigor este verano después del duro golpe de la pandemia y ahora tiene una gran ventaja: las transferencias adquirieron un calendario más amplio para nuestro futbol, lo que permitirá controlar mejor los fichajes con equipos extranjeros, explica Mikel Arriola, presidente del torneo mexicano.

“Básicamente los ingresos de los clubes se explican por cuatro rubros: El primero es el ingreso por taquilla que ese sí fue afectado directamente por la pandemia al 100 por ciento distinto a lo marginal que se presentó en los últimos dos meses del primer semestre; el segundo es ingreso por patrocinios, que se redujo entre 30 y 35 por ciento; el tercero y muy importante es por derechos de televisión que ahí hubo una negociación lineal de 25 por ciento, por lo que no se jugó el año pasado.

“El cuarto, que es muy diverso respecto a la estructura de cada equipo, es por transferencias. En el corte que hicimos en enero, hubo una reducción entre 30 y 35 por ciento entre las entradas y salidas de jugadores. Eso tuvo efectos, fue bastante atípico, tuvo otros positivos para la Liga MX por que se incrementaron 120 por ciento los debuts de menores de 22 años, dato que no es para nada menor y hay que celebrarlo, porque además se dividieron casi exactamente entre Liga MX y Expansión MX, entonces tuvimos más de 100 debuts de menores de 22 años que tuvieron una ventana al profesionalismo”

“Lo que vemos ya en este verano, en el rubro de transferencias, vemos que el flujo de recursos se va recuperando en fichajes entre equipos de la Liga MX y con el exterior, aunado a una reforma que hicimos en asamblea, donde ampliamos el período: ahora vamos a cerrar después de Europa o Sudamérica”; explica Arriola.

“Perseguimos un efecto económico positivo para nuestros clubes, para que tengan más alternativas en la canasta de jugadores y cuando cerremos nosotros, pues controlemos el mercado al final; antes los precios dependían de otros dos mercados”, añade.

Una oportunidad para fichar a jugadores de otro club de Liga MX ya arrancado el torneo, se mantiene: el jugador comodín, que incluso tiene una mejor oportunidad de ser utilizado.

“Ese concepto se amplía tomando en cuenta que no se toma como participación que haya salido a la banca. Eso es lo que no se permitía, entonces la primera reforma fue ampliar los períodos, la segunda es que no se toma como participación haber salido a la banca si no jugó. Ese jugador va a pode ser transferido y no cuenta en términos de participación el haber salido a la banca”, explica Arriola.