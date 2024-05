Thiago Motta será director técnico de Juventus la próxima temporada tras cese de Allegri

Bologna FC anunció oficialmente este jueves que Thiago Motta no continuará como su director técnico la próxima temporada. Y es que el italiano será el nuevo entrenador de la Juventus tras el cese de Massimiliano Allegri. Y es que de acuerdo con reportes, el italiano ya tiene un arreglo con el equipo de Serie A.

Motta, que también sonó como candidato para el FC Barcelona, está muy cerca de firmar con la Juventus de Turín. Según Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, ya existe un acuerdo entre ambas partes para que Motta asuma la dirección técnica del equipo turinés. El contrato que uniría a Thiago con la Juve tendría una duración de tres temporadas, hasta junio de 2027, y le garantizaría un salario cercano a los cinco millones de euros anuales.

Thiago Motta, excentrocampista y actual entrenador, comunicó su decisión al club esta mañana sobre no seguir la próxima campaña. Ante esto, la dirigencia del Bolonia agradeció su labor y le deseó éxito en sus futuros proyectos profesionales. "Hoy por la mañana Thiago Motta ha comunicado al club su intención de no renovar su contrato con el Bolonia FC 1909. Tras tomar nota de la decisión, el club agradece al entrenador su extraordinario trabajo y le desea la mejor de las suertes para el resto de su carrera", expresó el club.

Joey Saputo, presidente del Bolonia, elogió el trabajo realizado por Motta durante su estadía en el club. "En estos dos años me he encontrado con un entrenador preparado y ganador, que ha dotado al equipo de una brillante identidad de juego. El objetivo de la clasificación para la Liga de Campeones le consagra a él y a todos los jugadores a la historia de nuestro club. Me habría gustado que se quedara en Bolonia, pero sólo puedo darle las gracias a él y a su equipo por estas maravillosas temporadas y desearle lo mejor para el futuro", agregó.

El paso de Motta por el Bologna dejó una marca significativa, pues llevó al equipo a alcanzar objetivos importantes, como la clasificación para la UEFA Champions League de la próxima temporada tras quedar en los primeros cuatro lugares de la Serie A.

En su estancia con Bologna, Motta dirigió 75 partidos, de los cuales ganó 35, empató 24 y perdió 16, con un saldo de 107 goles a favor, 72 en contra, con lo que logró una efectividad del 57%.

