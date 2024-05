André Jardine señala que no hay 'vestidor roto' en América: "Nos molesta cuando salen esas cosas"

De cara a la Gran Final del Clausura 2024, André Jardine, director técnico del América, señaló que en las Águilas no hay vestidor roto y expresó su molestia ante ese tema. De igual forma, señaló que la serie ante Cruz Azul, al ser un Clásico, tendrá aún más dificultad debido a la instancia y a la rivalidad, pero ve a su equipo preparado para estas situaciones.

A un día del partido de Ida en el Estadio Ciudad de los Deportes, el estratega brasileño estuvo en el Día de Medios de la Liga MX, donde abordó temas como la actualidad del vestidor y más. Y es que en las últimas semanas, ante las polémicas de jugadores como Igor Lichnovsky, se ha hablado dentro del plantel de Coapa.

Sin embargo, Jardine comentó que no hay vestidor roto. Incluso, el medallista con Brasil en Tokyo 2020 mostró molestia al ver que se hable de ese tema. Asimismo, cree que la 'baja de nivel' de las Águilas es algo normal, pues ningún equipo del mundo es capaz de mantenerse en la cima todos los partidos.

“Reconozco que a veces nos molesta cuando salen cosas que no son verdad, como eso del vestidor roto y problemas internos. Este grupo está muy comprometido, trabajando duro. No imagino a un equipo en el mundo que juegue a su máximo nivel en todos los momentos y partidos, es normal algún bajón de rendimiento, pero la clave es no bajar en los momentos decisivos”, expresó Jardine.

Y es que en esta Liguilla, América solo ha ganado un partido y acumula tres empates, además de solo tres goles a favor. Sin embargo, André resaltó que llegar por segunda temporada consecutiva a la Final de Liga MX es porque se hacen bien las cosas. Asimismo, señaló que al enfrentarse a Cruz Azul, la serie será muy complicada por la rivalidad que existe.

“Si llegas a dos Finales consecutivas es porque estás haciendo muchas cosas bien, para nada será fácil porque el simple hecho de ser un Clásico lo complica, la intensidad con la que se vivirá es especial y no hay favoritos, lo he dicho anteriormente, en estos juegos no puedes dar por favorito a alguno", comentó el brasileño.

