André Jardine quita presión al América previo a la Final: “No estamos condenados a ganar”

A menos de 24 horas de que se disputara el partido de Ida de la Final entre Cruz Azul y América, el estratega e las Águilas André Jardine, habló durante el día de medios de la Liga MX y reveló su punto de vista sobre las obligaciones que tiene al estar sentado en un banquillo como el del Club América.

Jardine señaló que al igual que como lo ha hecho con todos sus equipos, el sí ve como una obligación estar entre los cuatro mejores equipos del torneo, pero estar obligado al título él lo toma como una condena y esto provoca que no se disfrute el futbol.

“Cuando estoy en clubes grandes como América, como en Brasil, me pongo como mínimo estar entre los cuatro primeros, como obligación. Después, estar en la Final es un gran objetivo, y ser campeón, ahí te permites el sueño y no la obligación, si no, no disfrutas nada, como decía Tite en Brasil, estás 'condenado a vencer', y no te puedes sentir así", declaró André Jardine para TUDN.

Esta filosofía de André Jardine hasta el día de hoy le ha dado buenos resultados en Coapa, pues hasta el momento lleva dos torneos al mando del América y en ambos ha sido superlíder y llegado a la Final, por lo que el próximo domingo buscará consagrarse como bicampeón del futbol mexicano.

De igual forma con estas declaraciones quita algo de presión a sus jugadores previo al partido de Ida vs Cruz Azul en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, donde buscarán sacar un buen resultado y cerrar la serie con su gente en el Azteca.