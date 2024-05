Álvaro Fidalgo rechazó que viva sus últimos días con América: "Esa no es la realidad"

Álvaro Fidalgo no tiene contados los días en América; al menos así lo aseguró el propio futbolista en el Día de Medios previo al duelo de ida de la Final del Clausura 2024 ante Cruz Azul. "Hubo un momento que parecía que yo ya estaba afuera".

"Eso no es así; no es la realidad. Ofertas de Europa habrá, pero no solo por mí, sino por muchos compañeros seguro que las habrá", y enfatizó que durante la Liguilla no es momento para pensar en si se marchará del equipo azulcrema, con el cual tiene contrato hasta junio de 2026.

"Ahora mismo solo pienso en el club. Y ni siquiera es eso de que si gano el bicampeonato me voy a ir, no es nada de eso. Al día de hoy estoy en el club América; estoy convencido que no va a ser mi último partido. No hay nada que esté hecho", añadió.

Reiteró que está firme en el club y que es mentira todo lo que se dice en la prensa sobre su salida. "Obviamente en el futuro no sabemos qué va a pasar o no va a pasar, pero al día de hoy, que yo sepa no van a ser mis últimos partidos con América", finalizó.

