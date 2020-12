Toni Kroos tras derrota del Real Madrid: 'Ayudamos mucho en el primer gol'

Toni Kroos, centrocampista alemán del Real Madrid, se mostró crítico por la pasividad defensiva de su equipo en el primer tanto recibido en la derrota frente al Shakhtar Donetsk por 2-0 porque, a su juicio, ayudaron “mucho” a que se produjera.

"Es difícil porque jugamos una buena primera parte, controlamos todo y ellos no tiraron a nuestra puerta y creamos ocasiones buenas. Nos falta marcar y al final en el primer gol de ellos ayudamos mucho y después fue difícil. No empezamos mal el partido, pero es un poco lo que pasa esta temporada; nos falta meter gol porque en los partidos que hemos metido primero hemos tenido otra confianza y otro juego. Si el rival mete primero nos cuesta más. Es jodido para nosotros porque nos meten un gol y ayudamos mucho en ello", dijo al finalizar el juego.

"Si ves el primer gol no es una buena jugada de ellos, ayudamos nosotros y un poco de mala suerte, claro. Pero no es un gol que no podemos defender. Nos falta la suerte arriba; no marcamos y ellos marcaron con el primer tiro", continuó en el análisis.

Un Kroos que intentó explicar la diferencia de nivel respecto al último partido de Champions League contra el Inter, con victoria por 0-2, por la confianza que les da abrir el marcador.

"Allí marcamos temprano, pero nuestra primera parte hoy fue más o menos la misma. Ya se vio en Milán que estar al frente nos da confianza. Con el 2-0 nos faltó creer un poco en la remontada; que con dos tiros te metan dos goles es difícil", sentenció.

