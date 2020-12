Concachampions: Revelan horarios para los Cuartos, Semifinales y la Final

Está todo listo para el regreso de la Liga de Campeones de la Concacaf, pues una vez que se dieron a conocer las fechas, el organismo ya reveló los horarios para los Cuartos de Final, Semifinales y la Gran Final del torneo.

Recordemos que todavía se encuentran en la pelea América, Cruz Azul y Tigres, quienes aspiran a ganar el torneo y representar a México y la zona de Concacaf en el Mundial de Clubes.

El Martes 15 de diciembre se reanudan los Cuartos de Final, con el duelo entre Montreal Impact y CD Olimpia a las 19:00 horas. Posteriormente Tigres jugará contra New York City FC a las 21:30.

Para el miércols 16 de diciembre los compromisos serán: Atlanta United FC contra el América a las 19:00 horas. Más tarde Los Angeles FC frente a Cruz Azul a las 21:30 horas.

Las Semifinales se jugarán el sábado 19 de diciembre: A las 19:00 horas entre el ganador del Montreal vs Olimpia contra el vencedor del Tigres vs New York City. Y a las 21:30 horas, entre el ganador del Atlanta vs América y el que salga victorioso del LAFC vs Cruz Azul.

La Gran Final se disputará el el martes 22 de diciembre a las 21:00 horas.

