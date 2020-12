América: Azcárraga mantendrá al Piojo Herrera al frente de las Águilas, por ahora

América regresará este martes al trabajo pensando en su participación en la ronda final de la Concachampions y lo hará con el amargo sabor de haber quedado eliminado frente a Chivas, situación que ocasionó un gran disgusto en la afición y en el dueño del equipo Emilio Azcárraga que, por ahora, no piensa tomar decisiones drásticas en la dirección técnica comandada por Miguel Herrera, pero el camino debe rectificarse inmediatamente.

Aunque el Piojo firmó en junio pasado una extensión de contrato, el mensaje es que nadie puede sentirse seguro en el puesto y lo mismo sucede con el presidente Santiago Baños, quien ha sido muy cuestionado por el americanismo y no se le ha visto mucho peso en sus funciones.

El comité de futbol de Televisa al que pertenecen personajes como Joaquín Balcárcel, ha manifestado una ratificación y mensaje de apoyo al cuerpo técnico y directiva a pesar de las numerosas críticas de los seguidores que exigen destituciones; sin embargo, otros miembros y colaboradores de Azcárraga no han dejado de expresar su desacuerdo por la situación que prevalece en el club y le recomiendan cambios si no se mejora pronto.

“Claro que el patrón quedó furioso por la eliminación contra Chivas y a algunos de sus colaboradores cercanos ya no les convence el trabajo de Miguel Herrera y Baños, les desagrada lo que han hecho del equipo. Para muchos está en ruinas, no hay identidad, cero coraje y algunas malas contrataciones. De América no tiene nada”, comparte una de las fuentes inmiscuidas en el club.

Al consultar también a gente de pantalón largo que en la última época recibió las ‘gracias’ en puestos de mando dentro de la institución, no eximen de culpas al mismo Joaquín Balcárcel, que prefiere mantenerse tras ‘bambalinas’.

“El principal responsable es Balcárcel pero nadie lo menciona nunca. Él fue quien desestabilizó todo”, señala una de las voces consultadas ante la gran ‘metamorfosis’ que se han vivido en los últimos tiempos en Coapa con diversos cambios internos.

Al final del semestre futbolístico se dará la reunión de evaluación correspondiente, es decir, tras la participación azulcrema en la Concachampions donde se medirán en la Vuelta de Cuartos de Final al Atlanta United, con ventaja de 3-0 en el duelo de Ida.

A pesar de que cada vez incrementa la ‘austeridad’ dentro de las Águilas, eso no tiene que representar un cúmulo de más fracasos deportivos exigiendo el cien a toda la plantilla.

