Concachampions: Definidas las fechas para el regreso de la Liga de Campeones de la Concacaf

Ya hay fecha definida para el regreso de la Liga de Campeones de la Concacaf. La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe confirmó que será a partir del 15 de diciembre cuando el balón vuelva a rodar bajo un nuevo formato y en una sola sede.

La reanudación de la competencia se realizará en Estados Unidos, con plaza aún por definir con los encuentros de Vuelta de Cuartos de Final que quedaron pendientes entre Olimpia (2) vs Impact Montreal (1), Atlanta United (0) vs América (3) y Tigres (1) vs New York City (0) los cuales se disputaran entre el 15 y 16 de diciembre.

Por su parte, el duelo entre Cruz Azul ante LAFC del cual no se pudo disputar la Ida, se resolverá a un solo partido con resolución directa en tanda de penales en caso de empate.

Posteriormente, los ganadores de las llaves se enfrentarán en un solo juego de Semifinales el 19 del mismo mes, con prorroga a Tiempos Extra en caso de empate y definición por penales de persistir la igualada.

La gran Final se disputará el 22 de diciembre para definir al nuevo campeón de la Concacaf.

Todos los partidos se celebrarán a puerta cerrada y será en las próximas semanas cuando se defina a la ciudad anfitriona para recibir el cierre del torneo.

