Richard Ledezma: El 'mexicano' que debutó con el PSV y no le cierra las puertas al Tri

Una de las promesas mexicoamericanas, Richard Ledezma ya debutó con el PSV ante el ADO Den Haag y lo hizo con su primera asistencia como profesional, pese a que sólo jugó 16 minutos.

Ledezma entró al encuentro cuando el PSV ganaba 2-0 y poco después le dio un pase de gol al neozelandés Ryan Thomas para que marcara el tercer tanto del equipo granjero.

Aunque Richard nació en Estados Unidos, sus padres son mexicanos, por lo que podría defender los colores del Tricolor si así lo desea.

Hasta el momento, el mexicoamericano ha vestido la playera de la Selección estadounidense en el equipo Sub 20 y Sub 23, donde ya se estrenó como goleador y a sus 20 años todavía podría decidirse por México.

"Mis padres no me dicen nada sobre jugar para México, me animan a hacer lo que yo sienta. Si desde a Federación Mexicana me contactasen, ¿por qué no? Sí me gustaría jugar para ellos", confesó Ledezma en una entrevista con Marca.

