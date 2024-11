UEFA Nations League: ¿Dónde ver el partido de Hungría vs Alemania en la Jornada 6?

Ya sin nada en disputa, la Selección de Alemania visitará a su similar de Hungría este lunes en la última jornada de la Fase de Grupos de la UEFA Nations League, en un partido que será mero trámite para los dos equipos.

Con la victoria 7-0 ante Bosnia y Herzegovina, los teutones aseguraron el primer lugar del Grupo 3 con 13 puntos y una diferencia de 14 goles a favor. Mientras que el equipo magyar ya está eliminado con la derrota 4-0 ante Países Bajos.

Además, como Bosnia ya está relegada a la Liga B, Hungría no se jugará nada en este compromiso más que un cierre digno y tratar de quitarle el invicto a una de las selecciones que se mantiene como favoritas al título. Joshua Kimmich está en duda para este compromiso luego de un problema en el tobillo de este sábado.

El director técnico Julian Nagelsmann confirmó que no fue una lesión de gravedad, a pesar de lo cual la decisión sería no arriesgarlo en un encuentro en el el que ya no hay nada en juego. Además de eso, el estratega podría hacer varias modificaciones para darle descanso a sus jugadores.

Serge Gnabry y Leroy Sane podrían reaparecer como titulares para que Florian Wirtz y Jamal Musiala descansen tras su actuación ante Bosnia, mientras que Felix Nmecha y Julian Brandt también se perfilan para tener actividad desde el inicio del partido .

¿Dónde y a qué hora ver el partido de Hungría vs Alemania?

Fecha: Lunes 18 de noviembre de 2024

Lunes 18 de noviembre de 2024 Horario: 13:45 horas (tiempo del centro de México)

13:45 horas (tiempo del centro de México) Sede: Puskás Aréna Park

Puskás Aréna Park Transmisión: Sky Sports

