UEFA Nations League: Suiza sorprendió a España y acecha el segundo lugar de grupo

Suiza sorprendió en la Jornada 5 de la UEFA Nations League al vencer 1-2 a España en Zaragoza. Los suizos, que también estarán en la Copa del Mundo, están a dos puntos de la Furia Roja, quienes ocupan la segunda plaza del Grupo 2 de la Liga A, por debajo de Portugal.

El encuentro fue un ida y vuelta, aunque fueron los dirigidos por Luis Enrique quienes mantenían la posesión del esférico. No obstante, no les sirvió de nada, pues al minuto 21 Akanji adelantó a los visitantes con un gran remate de cabeza que no pudo atajar Unai Simón.

A partir de la anotación, España comenzó a presionar a los suizos, quienes no lo permitieron y a los pocos minutos volvió a adelantar sus líneas en busca del segundo tanto, el cual no fue posible.

Como pones azpilicueta contra akanji

España 0 Suiza 0 pic.twitter.com/ZhVBycGONT — alex17madunited (@alex17brady) September 24, 2022

Ya en la parte complementaria España se iría con todo al ataque, pero Sommer no los dejaría marcar al tener grandes intervenciones. Pero a los 10 minutos de la parte complementaria, Jordi Alba igualaría el marcador al recibir un pase de Asensio. El lateral ingresó al área y sacó un potente disparo para mandar el balón al fondo de las redes.

Poco les duraría el gusto a los españoles, ya que tres minutos después Embolo anotaría el segundo de Suiza al rematar dentro del área chica. A pesar de no pegarle de manera correcta, el jugador de los visitantes logró devolverle la ventaja a su equipo.

Na lo de Eric García es dlokos, le deja totalmente el espacio a Embolo pa que la empuje , fíjense es la ostia

Vaya defensa pic.twitter.com/A5xqPABOiS — alex17madunited (@alex17brady) September 24, 2022

De esta manera, los de Luis Enrique su primer derrota en la Fase de Grupos de la Nations League. Actualmente se ubican en la segunda posición con ocho unidades, mientras que Suiza sumó su segunda victoria consecutiva y suman seis unidades.

