Lionel Messi sobre su adaptación en Francia: 'La pasé mal, pero volví a disfrutar'

Lionel Messi no logró registrar los números que acostumbraba durante su primer año con el PSG. Tras la victoria ante Honduras en la Fecha FIFA, el astro argentino recordó su primera temporada con el cuadro parisino, donde aseguró que le fue complicada la adaptación.

Sin embargo, La Pulga aseguró que dejó atrás su primer campaña con el actual Campeón de la Ligue 1, mencionando que para la 2022-23 llegó con una mentalidad completamente distinta, misma que lo ha hecho disfrutar de su futbol nuevamente.

"Me siento bien, me siento diferente a lo que fue el año pasado. Sabía que iba a ser así. Lo dije anteriormente. La pasé mal, no terminé de encontrarme nunca. Este año es diferente. Llegué con otra cabeza, más acomodado al club, al vestuario, los compañeros, al juego. La verdad que me siento muy bien. Volví a disfrutar", indicó el sudamericano.

Actualmente Lionel Messi registra cuatro goles y siete asistencias en ocho partidos de la Ligue 1, mientras que en la Champions League suma un tanto y un pase de gol en dos juegos que ha disputado.

