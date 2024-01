¡Un equipazo! Mascherano busca que Messi y Di María disputen los Juegos Olímpicos de París

Como en los viejos tiempos. El entrenador de la selección sub 23 de Argentina, Javier Mascherano, confesó que su intención es que Lionel Messi y Ángel Di María, disputen los próximos Juegos Olímpicos de París, y que ambos jugadores sean dirigidos por Lionel Scaloni.

En charla con DSports Radio, Javier señaló que "el objetivo es clasificarnos a los Juegos Olímpicos" y deseó: "Si todo sale bien en el Preolímpico, ojalá que (Lionel) Scaloni pueda dirigir la Selección en los Juegos Olímpicos de París".

Por su parte, el entrenador argentino señaló que Di María y Messi se han ganado la posibilidad de decidir si asisten a la justa olímpica.

"Leo y Ángel se ganaron la posibilidad de elegir; si ellos quieren jugar en los Juegos Olímpicos lo pueden hacer. Tengo entendido que Ángel dijo que su cierre es con la Copa América, aunque también sería un lindo cierre en los Juegos", declaró.

Cabe señalar que Mascherano también habló sobre reemplazar a Scaloni como técnico de la selección mayor, sin embargo, no sabe si él es el idóneo para el puesto.

”No soy el indicado. No sé si soy el idóneo. Mi objetivo es clasificar a la Sub 23 a los Juegos Olímpicos y dirigir a la próxima Sub 20”, comentó.

