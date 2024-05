Xavi Hernández se marcha de Barcelona con la "conciencia tranquila" y no descarta volver

Xavi Hernández se marcha de Barcelona con la conciencia tranquila. Así lo compartió en la conferencia de prensa previo al partido contra Sevilla, último encuentro en el que estará en el banquillo blaugrana, tras confirmarse su salida este viernes.

"Hoy lo hablaba con el 'staff' y los jugadores que creo que podemos estar orgullosos, porque no era una situación fácil. Lo hemos dado todo. Hemos sido hombres de club y entendido y adaptado a algunas situaciones muy adversas. Creo que se ha hecho un buen trabajo, aunque este año no se han cumplido los objetivos", afirmó el exfutbolista, quien aceptó que han sido días complicados.

Añadió que se sentía motivado y con la ambición intacta para mantenerse en el club, pero tras la reunión con Joan Laporta no le queda más que aceptar que no seguirá. "El presidente me transmitió sus razones por las que considera que el club necesita un cambio de rumbo, un cambio de entrenador".

"A mí solo me queda aceptarlo y respetarlo, porque él es quien toma todas las decisiones. Nos dimos la mano, una abrazo y nos deseamos lo mejor", relató Xavi, que enfatizó que no tiene reproche para la directiva, ni para Laporta ni para Rafa Yuste, vicepresidente deportivo, que siempre le transmitió su confianza.

Por otra parte, no descartó volver al club en un futuro, sea como entrenador o directivo. "¿Por qué no? Es el club de mi vida. Me gusta estar en el Barça, trabajar en el Barça. Y no me cierro la puerta, al contrario, ojalá pueda volver. No lo he pensado. Ahora, lo que pienso es que necesito un descanso".

"He tenido que tomar decisiones muy importantes, no me arrepiento de nada. He sido muy honesto y sincero. He dado lo máximo de mí, hemos trabajado con mucho honor y mucho amor a este club. Gracias a todos, aunque no os lo creáis, os echaré de menos. Visca el Barça", finalizó.

