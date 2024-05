Guardiola rompe el silencio sobre la salida de Xavi del Barça: “Es porque algo no funcionaba”

Este viernes se hizo oficial la destitución de Xavi Hernández como entrenador del Barcelona, situación que causó bastante polémica pues hace apenas un par de semanas atrás lo el presidente Laporta lo había ratificado en el puesto, ante esto, Pep Guardiola expresó su punto de vista.

A pesar de que el hoy entrenador del Manchester City no quiso dar su opinión al respecto sobre sí es una buena o mala decisión el echar a Xavi del banquillo, el DT ganador del sextete con el Barça señaló que el despido de un entrenador es señal de que algo no va bien en el club.

"Nunca son buenas noticias porque si ha pasado eso es porque algo no funcionaba. En un club cuando despiden al entrenador, algo no va bien, pero las razones por las que ha pasado no las sé. Por eso no puedo dar mi opinión", declaró en conferencia de prensa Pep Guardiola

De igual forma Pep dejó claro que no importa el entrenador que seas ni la trayectoria o títulos que puedas presumir, pues el no ganar trofeos condiciona la permanencia en el banquillo de cualquier entrenador, tal y como le pasó a Xavi esta temporada, pues se fue en blanco.

"En nuestro trabajo tienes que ganar y si no lo haces está en peligro tu posición. Da igual el club, da igual tu trayectoria, si eres nuevo o viejo, tienes que ganar, hacer un buen trabajo y ser bueno en muchas cosas porque si no puede pasar esto desafortunadamente”, concluyó Guardiola antes de disputar la Final de la FA Cup.