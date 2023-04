Xavi tras triunfo ante el Atlético: 'El equipo no se siente campeón y, si lo sienten, les diremos que no lo somos'

El Barcelona dio un paso firme en su camino por levantar el título de La Liga tras vencer 1-0 al Atlético de Madrid. Por ello, Xavi Hernández, habló sobre los eventos del partido.

El técnico culé aseguró que todavía no se consideran campeones pese a la ventaja de 11 puntos al Real Madrid, pues todavía quedan duelos complicados por jugar.

"El equipo no se siente campeón y si lo sienten, les diremos que no lo somos. La situación es de privilegio pero no hay nada hecho", explicó.

Además, detalló que el resultado de hoy quedó corto respecto al desarrollo del partido, por lo que deberán ser más contundentes y fortalecer el sector defensivo.

"Es una victoria muy importante. Era clave para el objetivo de conseguir la Liga. Hemos ganado a un señor equipo. Han tenido posibilidades, pero nosotros hemos dominado y hemos tenido para marcar el segundo gol que nos habría dado la tranquilidad.

"Normalmente no concedemos tanto. Pero era el Atlético. No perdía desde enero y ves el estado de forma en el que está. Tengo la sensación de que hemos desaprovechado ocasiones. Es una tónica. Acabas sufriendo por un partido que podías sentenciar", agregó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: BARCELONA VENCE AL ATLÉTICO DE MADRID Y DA OTRO PASO AL TÍTULO